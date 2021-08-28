فرنسا تنهي عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت بارلي على حسابها على توتير أن"عملية أباغان"، التي استهلت في 15 آب/أغسطس بناء على طلب من رئيس الجمهورية، إجلاء الرعايا الفرنسيين ورعايا الدول الشريكة وأفغان معرضين للخطر بفعل ارتباطهم بفرنسا أو من جراء انخراطهم في المجتمع المدني الأفغاني انتهت.

وبحسب وزيرة الجيوش الفرنسية تم إجلاء نحو 3 آلاف شخص من بينهم اكثر من 2600 أفغاني من كابول إلى فرنسا.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن “عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابل انتهت مساء الجمعة، بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأميركية بالرحيل”. وأوضح الوزير في بيان مشترك مع وزيرة الجيوش، أن فرنسا “ستبقي على الاتصالات مع مسؤولي حركة طالبان في أفغانستان، لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد بعد انتهاء عملية الإجلاء الفرنسية”.

المصدر: سبوتنيك

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