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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ١:٥٧ م

في المستقبل؛

حركة "طالبان" تعلن عن احتمال مساعدة الصين في بناء أفغانستان

حركة "طالبان" تعلن عن احتمال مساعدة الصين في بناء أفغانستان

قال المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية سهيل شاهين إن الصين يمكن أن تسهم في تنمية أفغانستان في المستقبل حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت تصريحات شاهين في مقابلة مع تلفزيون “سي جي تي إن” الحكومي الصيني.

وكانت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قالت في وقت سابق من اليوم إن الصين تتواصل مع حركة “طالبان” الأفغانية وأطراف أخرى “على أساس الاحترام الكامل لسيادة أفغانستان وإرادة جميع الأطراف”.

وأضافت هوا: “في الحقيقة، التطور السريع للوضع في أفغانستان يكشف أيضا كيف افتقر العالم الخارجي إلى الحكم الموضوعي على الوضع المحلي، والفهم الدقيق للرأي العام هناك”، لافتة إلى أن بعض دول الغرب تحديدا يجب أن تتعلم بعض الدروس في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1917122
https://ar.mehrnews.com/news/1917122/

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