كلمة للسيد حسن نصر الله حول آخر التطورات السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم مساء غدٍ الأربعاء عند الساعة 8:35 بتوقيت بيروت و(10:5 بتوقيت طهران) حول آخر التطورات السياسية الاقليمة والدولية.
/انتهى/
يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 8:35 مساء حول آخر التطورات السياسية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم مساء غدٍ الأربعاء عند الساعة 8:35 بتوقيت بيروت و(10:5 بتوقيت طهران) حول آخر التطورات السياسية الاقليمة والدولية.
/انتهى/
تعليقك