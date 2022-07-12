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١٢‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٢ ص

مساء غدٍ ‏الأربعاء؛

كلمة للسيد حسن نصر الله حول آخر التطورات السياسية

كلمة للسيد حسن نصر الله حول آخر التطورات السياسية

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم غدٍ ‏الأربعاء عند الساعة 8:35 مساء حول آخر التطورات السياسية.‏

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يوم مساء غدٍ ‏الأربعاء عند الساعة 8:35 بتوقيت بيروت و(10:5 بتوقيت طهران) حول آخر التطورات السياسية الاقليمة والدولية.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1925143
https://ar.mehrnews.com/news/1925143/

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