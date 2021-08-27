ايران تستورد اكثر من 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مهرداد جمال ارونقي في تصريح له الخميس: انه ومع استيراد 2 مليون و 220 الف جرعة من اللقاح الصيني الخميس فقد تجاوز عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 28 مليون جرعة.

واضاف: ان عدد شحنات اللقاحات المستوردة بلغ لغاية الان 41 شحنة تضم 28 مليونا و 899 الفا و 610 جرعات كالتالي:

- سينوفارم الصيني: 23 شحنة؛ 22 مليونا و 350 الف جرعة.

-استرازينيكا الياباني: 3 شحنات؛ 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات.

-آلية كوفاكس (ايطاليا): 1 شحنة؛ 1 مليون و 452 الف جرعة.

-سبوتنيك الروسي: 11 شحنة؛ 1 مليون و 45 الف جرعة.

-آلية كوفاكس (كوريا الجنوبية): 1 شحنة؛ 700 الف و 800 جرعة.

-استرازينيكا الروسي: 1 شحنة؛ 315 الف جرعة.

-بهارات الهندي: 1 شحنة؛ 125 الف جرعة.

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