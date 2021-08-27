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٢٧‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٩:٣٦ ص

مصلحة الجمارك:

ايران تستورد اكثر من 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا

ايران تستورد اكثر من 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا

اعلن مساعد الشؤون الفنية للجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن استيراد اكثر من 28 مليون جرعة من مختلف انواع لقاحات كورونا لغاية الان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال مهرداد جمال ارونقي في تصريح له الخميس: انه ومع استيراد 2 مليون و 220 الف جرعة من اللقاح الصيني الخميس فقد تجاوز عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 28 مليون جرعة.

واضاف: ان عدد شحنات اللقاحات المستوردة بلغ لغاية الان 41 شحنة تضم 28 مليونا و 899 الفا و 610 جرعات كالتالي:

- سينوفارم الصيني: 23 شحنة؛ 22 مليونا و 350 الف جرعة.

-استرازينيكا الياباني: 3 شحنات؛ 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات.

-آلية كوفاكس (ايطاليا): 1 شحنة؛ 1 مليون و 452 الف جرعة.

-سبوتنيك الروسي: 11 شحنة؛ 1 مليون و 45 الف جرعة.

-آلية كوفاكس (كوريا الجنوبية): 1 شحنة؛ 700 الف و 800 جرعة.

-استرازينيكا الروسي: 1 شحنة؛ 315 الف جرعة.

-بهارات الهندي: 1 شحنة؛ 125 الف جرعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917306
https://ar.mehrnews.com/news/1917306/

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