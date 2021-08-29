انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر الوحدة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام للجمعية العالمية للتقارب بين الأديان، حجة الاسلام شهرياري، صرح ان مؤتمر الوحدة الإسلامية الخامس والثلاثين سيعقد في الفترة من 24 إلى 29 اكتوبر، بالتزامن مع أسبوع الوحدة الاسلامية".

وفي إشارة إلى موضوع المؤتمر قال: "الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر هو السلام وتجنب الانقسام والصراع في العالم الاسلامي الذي يضم أكثر من ثلاثين محوراً فرعياً، ويستطيع الراغبين في المشاركة بزيارة الرابط التالي: http://iuc.taqrib.ir/fa/Reg/per والتسجيل وارفاق مقالاتهم او محاضراتهم التي يتم فيها شرح ميزات التقارب بين الاديان وارسالها الينا".

واضاف: "نحاول تنظيم اجتماع نخبة من المثقفين والمفكرين والعلماء ومُفتيّ العالم الاسلامي، للتطرق إلى قضية السلام الرئيسية وهي من الادب القرآني". ونتمنى أن نرى نهاية للحروب بين الدول الإسلامية، وانهاء الصراع في العالم الاسلامي الذي خطط من قبل الغطرسة العالمية واعداء العالم الاسلامي وان نرى قيام امة اسلامية واحدة، واتحاد الدول الاسلامية في العالم لنعيش معاً في سلام وطمأنينة".

وحول اقامة المؤتمر، اشار الى انه بالنظر إلى انتشار جائحة كورونا، سيعقد المؤتمر عبر الفضاء المجازي وستُلقى المحاضرات مباشرة وعبر الانترنت./انتهى/