طهران لم ترفض يوما مد يد الصداقة والحوار مع السعودية/تسجيل 669 حالة وفاة جديدة بكورونا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لم ترفض يوما مد يد الصداقة والحوار مع السعودية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن مسار المفاوضات مع السعودية سيستمر ولا توجد نقاط خلاف لا يمكن تجاوزها، معتبرا أن طهران لم ترفض يوما مد يد الصداقة والحوار مع المملكة.

بعد زيارة دامت يومين؛ وزير الخارجية الإيرانية يغادر دمشق متوجها إلى طهران

غادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، العاصمة السورية دمشق وتوجه بعدها إلى طهران صباح اليوم بعد رحلة استغرقت يومين للعراق وسوريا.

"محمد إسلامي" یبدأ نشاطه في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

بدأ الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية نشاطه صباح (الاثنين) في هذه المنظمة.

رداً على الموقف الاميركي والاسرائيلي؛ عموئي: أية حماقة اسرائيلية تجاه السفينة الايرانية ستواجه برد ثنائي ايراني - لبناني

أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة"، مشدداً على أن "أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد ثنائي من قبل إيران ولبنان".

قائد مقر خاتم الانبياء (ص): نراقب كافة تحركات العدو وجاهزون لمواجهة اي تهديد محتمل

اكد قائد مقرخاتم الانبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زاده، إن قوات الدفاع الجوي جاهزة لمواجهة أي تهديد محتمل من خلال المراقبة الكاملة لجميع التحركات الجوية.

امير خواجه فرد: وزارة الدفاع الايرانية ستقف الى جانب الشعب حتى القضاء على جائحة كورونا

قال الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة الطيران بوزارة الدفاع الايرانية ان وزارة الدفاع سنقف إلى جانب الشعب حتى القضاء على جائحة كورونا والسيطرة الكاملة عليها.

الصحة الايرانية: تسجيل 669 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل669 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 107 الاف و 151 شخص .

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