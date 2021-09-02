تسجيل 595 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 30 ألفا و 279 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 55 ألفا و 512 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4 آلاف و 544 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. مضيفة ان 7 آلاف و 831 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 269 ألفا و 508 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 595 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 108 آلاف و 988 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 19 مليونا و 149 الفا و 847 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 9 ملايين و 293 الفا و 143 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 28 مليونا و 442 الفا و 990 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 29 مليونا و 119 الفا و 568 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس. واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 306 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 32 مدينة./انتهى/