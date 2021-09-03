اكثر من 27 ألف إصابة جديدة و561 وفاة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 27 ألفا و621 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و83 ألفا و 133 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4061 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7795 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 302 ألفا و 11 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 561 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 109549 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 19.297.582 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 9.407.311 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 28.704.893 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 29 مليونا و227 ألفا و 907 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 306 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 32 مدينة.

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