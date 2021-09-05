تسجيل 610 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم تسجيل 25 الفا و870 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 129 الاف و407 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و689 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و362 الفا و814 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و452 الفا و322 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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