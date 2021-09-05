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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٢:٣٨ م

وزارة الصحة:

تسجيل 610 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل 610 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 610 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 110 الفا و674 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: تم منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم تسجيل 25 الفا و870 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 129 الاف و407 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و689 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و362 الفا و814 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و452 الفا و322 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917632
https://ar.mehrnews.com/news/1917632/

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