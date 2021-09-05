فقدان السيد الحكيم خسارة كبيرة للامة الاسلامية/ تسجيل 515 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: فقدان السيد الحكيم خسارة كبيرة للامة الاسلامية

ارسل قائد الثورة الاسلامية برقية تعزية في وفاة آية الله السيد محمد سعيد حكيم أحد اكبر المراجع في النجف الاشرف.

في رسالة لسماحته؛ قائد الثورة الإسلامية يشكر فريق البارالمبية الإيراني

شكر قائد الثورة الإسلامية في رسالة فريق البارالمبية الإيراني المشارك في مسابقات طوكيو.

رئيسي في أول مقابلة متلفزة: طهران تسعى لرفع الحظر ولن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات

قال الرئيس الإيراني في أول مقابلة متلفزة ان طهران تسعى لرفع الحظر ولن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات.

خلال اتصال هاتفي مع اسماعيل هنية؛ أمير عبد اللهيان: ايران ستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى التحرير

قال وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، اسماعيل هنية، ان ايران ستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى التحرير.

يوم السبت؛ حبيب الله سياري يتابع عمليات صنع مدمرة "دماوند"

تابع مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش الجمهورية الاسلامية، الادميرال حبيب الله سياري، عمليات صنع مدمرة "دماوند " عن كثب.

اللواء سلامي في لقاء مع وزير الدفاع: الأعداء لم يتخلوا عن أي سلاح للضغط على الشعب الإيراني

قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء لم يتخلوا عن أي تكتيكات للضغط على النظام الإسلامي والشعب الإيراني.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أمريكا تسعى للحفاظ على جو العقوبات من خلال خلق سيناريو "هوليوودي"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه المرة يحاول الأمريكيون الحفاظ على جو العقوبات باللجوء إلى سيناريوهات هوليوودي".

وزارة الصحة: تسجيل 515 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 515 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 110 الاف شخص.

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