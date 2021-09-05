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٠٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ١١:٠٧ ص

في قرار؛

آية الله الخامنئي يعيّن حجة الاسلام حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور

آية الله الخامنئي يعيّن حجة الاسلام حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور

اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه حجة الاسلام احمد حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي، ان قائد الثورة الاسلامية اصدر السبت قرارا قرارا جاء فيه: انه نظرا لتنحي السيد آملي من عضوية مجلس صيانة الدستور، ومع تقديم الشكر لخدماته العلمية في هذا المجلس، فانني اعيّنكم بمنصب العضوية فيه متمنيا لكم المزيد من التوفيق من الباري تعالى.

وكان عضو مجلس صيانة الدستور آية الله صادق آملي لاريجاني قد اعلن في وقت سابق تنحيه عن العضوية في هذا المجلس، حيث تم تعيين حجة الاسلام حسيني خراساني بدلا عنه من قبل قائد الثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917624
https://ar.mehrnews.com/news/1917624/

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