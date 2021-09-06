القائد يعيّن حجة الاسلام حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور/تسجيل 610 وفاة بكورونا

في قرار؛ آية الله الخامنئي يعيّن حجة الاسلام حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور

اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قرارا عيّن بموجبه حجة الاسلام احمد حسيني خراساني عضوا بمجلس صيانة الدستور.

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي؛ رئيسي: لن نتردد بتقديم كل انواع المساعدات للبنان / ايران تقف دائماً الى جانب الشعب العراقي

قال الرئيس الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، ان ايران لن تتردد بتقديم كل أنواع المساعدات الانسانية للبنانيين ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان.

أمير عبداللهيان خلال برقية تعزية: دفاع اية الله قبلان عن القضية الفلسطينية كان فعلاً لا قولاً

ارسل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان برقية تعزية في وفاة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، آية الله الشيخ "عبد الامير قبلان".

مساءأمس؛ الرئيس الايراني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح بركت

تلقى الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، يوم الأحد الجرعة الثانية من لقاح بركت في احد المراكز الطبية في طهران.

قاليباف: الهروب المهين للجيش الأمريكي من أفغانستان أكبر دلالة على تراجع قوة واشنطن الدولية

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، أن الهروب المهين للجيش الأمريكي من أفغانستان يوصف بأنه دلالة واضحة على تراجع القوة الدولية للولايات المتحدة.

بمرسوما رئاسي؛ تعيين "صولت مرتضوي" مساعداً في الشؤون التنفيذية للرئيس الإيراني

أصدر الرئيس الإيراني مرسوما عين بموجبه صولت مرتضوي مساعداً في الشؤون التنفيذية له.

وزارة الصحة: تسجيل 610 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 610 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 110 الفا و674 شخص.

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