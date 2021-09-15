صهاريج المازوت تصل من بانياس إلى بعلبك يوم الخميس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب وصول صهاريج المازوت يقام في المحطة الأولى بين بلدتي العين واللبوة، احتفال شعبي لاستقبال القافلة الساعة الواحدة والنصف ظهرا، والمحطة الأخيرة لقافلة صهاريج كسر الحصار عند مدخل بعلبك الجنوبي لجهة دوار دورس، ويقام هناك احتفال شعبي حاشد الساعة الثالثة بعد الظهر، في حضور وزراء ونواب المنطقة ورؤساء بلديات وفاعليات”.

وفي وقت سابق أشار الشيخ علي دعموش نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في لبنان، في إشارة إلى إرسال سفينة الوقود الايرانية إلى بلاده ان من خلال هذه السفينة استطعنا بكسر الحصار الامريكي في لبنان.

وأضاف من أهم نتائج واردات الوقود من إيران انه كذبت جميع التهم التي وجهوها إلى حزب الله وفشلت جميع مخططات الامريكيين وأظهر هذا العمل أن من يقف وراء أزمات الأمة اللبنانية ليس المقاومة، بل الولايات المتحدة ومرتزقتها.

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