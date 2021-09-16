اتفقنا مع ايران على توسيع التبادل التجاري والاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مصطفى الكاظمي تطرّق في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس الى زيارته لايران، وقال "اننا زرنا قبل أيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقدنا مباحثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعدد من القيادات، وكانت مباحثات مثمرة".

واشار في جانب اخر من حديثه الى قرب اجراء الانتخابات الشهر المقبل وقال لقد هيأنا جميع متطلبات عملية الاقتراع، وتأمين الانتخابات على نحو استثنائي"، مبينا "اننا اتخذنا إجراءات مهمة لدعم المفوضية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي، ووفّرنا كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية".

واضاف ان "الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها"، مجددا الدعوة لـ"جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب، للوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري لأن بلدنا وشعبنا يستحقان".

وتابع "شهد يوم أمس إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها"./انتهى/