  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٣٩ م

بعد استقالة رضائي؛

تعيين محمد باقر ذوالقدر اميناً لمجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني

تعيين محمد باقر ذوالقدر اميناً لمجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني

اصدر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، آية الله صادق آملي لاريجاني، قراراً بتعيين محمدباقر ذوالقدر امينا للمجمع، بعد قبول استقالة محسن رضائي من قبل قائد الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، آية الله صادق آملي لاريجاني، اصدر قرار بتعيين محمدباقر ذوالقدر امينا للمجمع، بعد تقديم محسن رضائي استقالته وقبولها من قبل قائد الثورة الاسلامية.

واعرب آية الله آملي لاريجاني عن تقديره وتثمينه للجهود التي بذلها الامين السابق محسن رضائي وكذلك الخدمات القيمة التي قدمها.

وتقدم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالشكر لقائد الثورة على موافقته على تولي ذوالقدر امانة المجمع، متمنيا طول العمر ودوام السلامة والتوفيق لسماحة قائد الثورة الاسلامية./انتهى/

رمز الخبر 1918096
https://ar.mehrnews.com/news/1918096/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات