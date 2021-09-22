لقد تغيرت موازنة القوى/ الثورة تتقدم بحماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ان أمريكا اليوم ليست الولايات المتحدة في العشرين سنة الماضية، فالكيان الصهيوني أيضا ليس الكيان الصهيوني الذي احتل الاراضي الإسلامية، وان مرتزقتهم ليست لهم قوة للتحرك.

وأضاف اللواء سلامي موازنة القوى تغيرت ولولا الدفاع المقدس لما تحقق هذا النصر والسيطرة للمسلمين.

وتابع ان عاشوراء خلقت الدفاع المقدس والدفاع المقدس خلق هذه المقاومة اللانهائية لها. نحن اليوم نعيش في ظروف المقاومة والحرب الشاملة والغطرسة اختبرت كل الاستراتيجيات وهاجمت أمتنا من كل الزوايا واستهدفت أيضا ثقافة أمتنا.

قال اللواء سلامي إن العدو مخير بين شرّين، لقد أدارت الثورة العدو بطريقتها، اذا بقى العدو سيدفع ثمن بقائه واذا ذهب فقد اصبح هاربا كما الحال في اليمن.

وتابع ان الولاية نجما يمكن بمساعدته السير في الطريق المستقيم. واليوم خسر العدو في الحصار الاقتصادي، وتألقت ايران في الجهاد السياسي، وهزمت العدو في عمليات نفسية كل ما يحاول العدو أن يحد من نطاق هذه القوة لا يمكنه ذلك.

كما نوّه ان القوات الامريكية فشلت حتى في التكتيك تجاه ايران. حيث رأينا انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان بطريقة مخزية لدرجة أن معظم أسلحتهم بقيت في افغانستان. نحن الان في الساحة ولا نخاف من الاعداء و وبحول الله تعالى نستطيع السيطرة على المشاكل.

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