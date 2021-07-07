ردنا سيكون هجومياً على أي عدوان علينا

وأفادت وكالة مهر للانباء أن اللواء سلامي وخلال كلمته في مراسم جرت اليوم الاربعاء لتسليم "وحدة صابرون " التابعة للقوة البرية للحرس تجهيزات عسكرية جديدة ، أعتبر اللواء سلامي ان القوة البرية هي النبع الدافق لكل اركان قوة حرس الثورة ، وهي التي انجبت كل القادة والشهداء ، كما انها عمود القطاع الدفاعي في البلاد.

وأضاف : العدو يستعرض اسلحته في اطراف حدودنا في اطار حربه النفسية الواسعة على البلاد ، لكن ومع كل ذلك فأن الامن يسود البلاد ، وان شبابنا اغلقوا الطرق بوجه العدو ، وان ايديهم على الزناد للرد على أي عدوان.

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