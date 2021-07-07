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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٥:٠٥ م

اللواء سلامي:

ردنا سيكون هجومياً على أي عدوان علينا

ردنا سيكون هجومياً على أي عدوان علينا

صرح القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي" بأن الافق المنظور للقوة البرية لحرس الثورة هو تدمير الاعداء ، مؤكداً: "سوف لن نبدأ بحرب ولكننا بعد أول هجوم معاد سيكون تحركنا هجوميا لاننا نريد أن نحمي سيادتنا ووحدة اراضينا.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن اللواء سلامي وخلال كلمته في مراسم جرت اليوم الاربعاء لتسليم "وحدة صابرون " التابعة للقوة البرية للحرس تجهيزات عسكرية جديدة ، أعتبر اللواء سلامي ان القوة البرية هي النبع الدافق لكل اركان قوة حرس الثورة ، وهي التي انجبت كل القادة والشهداء ، كما انها عمود القطاع الدفاعي في البلاد.

وأضاف : العدو يستعرض اسلحته في اطراف حدودنا في اطار حربه النفسية الواسعة على البلاد ، لكن ومع كل ذلك فأن الامن يسود البلاد ، وان شبابنا اغلقوا الطرق بوجه العدو ، وان ايديهم على الزناد للرد على أي عدوان.

/إنتهى/

رمز الخبر 1915922
https://ar.mehrnews.com/news/1915922/

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