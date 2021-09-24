فرنسا منصدمة بإعلان التحالف الدفاعي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت بارلي: "نتوقع التوضيح من حليف ودولة أوروبية" في إشارة إلى بريطانيا.

تصريحات وزيرة الدفاع فلورنس بارلي جاءت بعد اجتماع عقدته "مبادرة التدخل الأوروبي" في إحدى قلاع ستوكهولم، وهو إطار تعاون دفاعي يضم ثلاث عشرة دولة بينها المملكة المتحدة.

والتحالف الدفاعي الاستراتيجي الثلاثي الذي أعلنت عنه أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يتضمن تصنيع طراز من الغواصات يعمل بالطاقة النووية.

وفي إطار الاتفاق، ألغت أستراليا تعاقدا مع فرنسا لشراء غواصات فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، فيما اعتبرت الحكومة الفرنسية إلغاء الصفقة "ضربا من الخيانة".

وفي تحرك غير مسبوق، استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للاحتجاج على ما قال الفرنسيون إنها طعنة في الظهر من الحلفاء.