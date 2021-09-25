الطلاّب ورثة الشهيد "حججي" وهم ذخيرة البلاد الإستراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن وزير الدفاع و إسناد القوات المسلحة، "محمد رضا آشتياني"، قال بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في مدرسة "إيمان" الواقعة في مجمع "الشهيد شمران" السكني ؛ مشيراً إلى أن التربية والتعليم عمل الأنبياء وأولياء الله؛ ينبغي الإٍسراع في طلب العلم، ويجب وضع الجهل جانباً والعمل بالعلم.

وأضاف أؤلئك الأشخاص الذين كانوا يسعون لنهل العلم؛ مثل الإمام الراحل وشهداء الثورة الإسلامية؛ سعوا إلى العمل لاستخدام علمهم الذي تعلموه.

وأشار وزير الدفاع إلى أهمية الطلاب قائلاً، طلّابنا اليوم هم ورثة الشهيد "حججي" وهم من سيصنعون مستقبل البلاد وعلينا أن ننظر إليهم من هذا المنظور.

وتابع

وأضاف: "علينا أن نعلم بأن طلابنا هم الاحتياطي الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن المفترض أن يقودو بلادنا إلى أوج الحضارة الإسلامية.

وأكد وزير الدفاع: "علينا كسب ثقة الطلاب بالحب والمودة، ومالم يحدث ذلك ولم يثقوا بنا، فسيكون طريق التعليم صعباً وشاقاً، يجب علينا تهيأتهم لاتخاذ القرار وإبداء آرائهم"

/إنتهى/