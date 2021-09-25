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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٦:٢٠ م

رئيس هيئة الحشد الشعبي:

زمرة مأجورة تدعو للتطبيع بعد أن أفلست من ريع داعش بإسقاط العراق

زمرة مأجورة تدعو للتطبيع بعد أن أفلست من ريع داعش بإسقاط العراق

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم السبت، ان زمرة مأجورة بأنفاس اسرائيلية تدعو للتطبيع بعد ان افلست من ريع داعش بإسقاط العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض اكد اليوم السبت، على ان زمرة مأجورة بأنفاس اسرائيلية تدعو للتطبيع بعد ان افلست من ريع داعش بإسقاط العراق.

واضاف الفياض:"هذه الزمرة لا تمثل إلا نفسها وليس لها علاقة بمذهب أو دين لأن الخيانة لا مذهب لها".

واردف رئيس هيئة الحشد الشعبي، ان الدعوة تأتي متماهية مع مشروع الخذلان لبعض الحكام العرب وضربة استباقية للاستحقاق الانتخابي.

وكانت الرئاسة العراقية قد اكدت في وقت سابق من اليوم السبت، على رفضها محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مجددة موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية./انتهى/

رمز الخبر 1918273
https://ar.mehrnews.com/news/1918273/

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