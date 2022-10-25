القوات البحرية للجيش تجهز مدمراتها بـ 8 صواريخ كروز

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية في إشارة إلى التقدم والتحديث في مدمرات القوات البحرية الايرانية: بالنظر إلى التقدم الذي يحدث في البلاد، هناك لايوجد عراقيل لجهيز ورفع القدرة القتالية لوحداتنا.

وأضاف الادميرال إيراني: فيما يتعلق باستخدام صواريخ كروز أرض - أرض، فقد تضاعفت قدرتنا وسنزود المدمرات بثماني قاذفات صواريخ كروز، والكشف عن هذا الإنجاز سيحدث قريبًا، على الرغم من أن مدمرة سهند لديها هذه المعدات.

وتابع القول قائد القوات البحرية تم تركيب أنظمة أرض-جو متوسطة المدى لنواب على المدمرات، وتم مضاعفة مستواها الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كل من مدمرة سهند والمدمرات الأخرى بأنظمة دفاع نقطوية. وفي المنطقة تحت السطحية، تم تحديث أنظمة السونار لسفننا .

وأضاف: إن مدمرة "دماوند" تجتاز اختباراتها أيضا، ونأمل أن نكون قادرين على الوفاء بوعدنا وأن تنضم مدمرة دماوند إلى أسطول الجيش يوم 28 نوفمبر.

وقال الأدميرال الإيراني: إن شاء الله قريباً سنزود مدمراتنا بصواريخ كروز "أبو مهدي" وحتى صواريخ ذات مدى أعلى. يمكن أن يعمل هذا الصاروخ بشكل جيد في بيئة الحرب الإلكترونية. تم إجراء اختبار هذا الصاروخ والعدو يعرف تماما قدرة هذا الصاروخ. نحن نعمل أيضًا على صاروخ ذي مدى أعلى وسنبلغ الشعب الايراني به.

وقال الأدميرال الإيراني عن ادعاء الأمريكيين حول ضبط زورقين أمريكيين وكاميراتها، ربما تكون هذه الزوارق قد تضررت في مسير اخذها وتركها في الماء. الكاميرا البسيطة ليست مهمة بالنسبة لنا، وإذا احتاجها الأمريكيون يمكننا تزويدهم بكاميرات مصنوعة في الجمهورية الإسلامية.

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