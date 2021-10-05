أمير عبداللهيان: يجب أن تكون روسيا حساسة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال امير عبداللهيان في تصريح صحفي حين وصوله الى العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء: اننا نتوقع من روسيا ان تبدي رد الفعل والحساسية اللازمة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول بالمنطقة.

واكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان بان ايران ستنسق مواقفها مع روسيا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول تطورات منطقة القوقاز.

وأعلنت حكومة روسيا الاتحادية في بيان لها أن وزير الخارجية الروسي سيلتقي مع نظيره الإيراني في موسكو يوم غد الأربعاء وسيبحث الوزيران عدة عدة قضايا بينها الوضع في أفغانستان ، بما في ذلك سبل إرسال المساعدات لإعادة إعمار هذا البلد .

وهذه هي الزيارة الأولى لأمير عبد اللهيان الى موسكو منذ توليه منصبه كوزير للخارجية وقام وزير الخارجية الايراني بجولة اقليمية عقب انتخابه لوزارة الخارجية قادته الى بغداد لحضور اجتماع إقليمي لدعم العراق ، ومن هناك توجه إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين.

كما رافق امير عبداللهيان الرئيس الايراني آية الله رئيسي في زيارة للعاصمة الطاجيكية، دوشنبه، قبل ان يزور نيويورك في أواخر سبتمبر لحضور الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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