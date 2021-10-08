مذكرة تفاهم بين الخرطوم و جوبا في مجال إدارة المياه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة الأنباء السودانية، بأن ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني قد وقع عن بلاده، فيما وقع بيتر مناوا، وزير الموارد المائية والري، عن حكومة جنوب السودان.

ونقلت الوكالة على لسان ياسر عباس في تصريحات صحفية، أن دولة جنوب السودان شهدت فيضانات، غير معهودة، امتدت لمناطق لم تعرف الفيضانات في السابق، كاشفا عن تعاون فني بين الطرفين، بهدف التعاطي مع الفيضانات وكيفية التنبؤ بها.

وأعلن وزير الري والموارد المائية عن تعاون بين الجانبين، من أجل تأهيل مشروعات الري في منطقة أعالي النيل، من خلال تأهيل قنوات الري و"الطلمبات" وإعادتها لدائرة الإنتاج باعتباره منحة من الحكومة السودانية، في وقت قدم ياسر عباس الشكر لدولة جنوب السودان على دعمها للعملية السلمية في بلاده، في ذكرى توقيع اتفاق جوبا للسلام، وذلك خلال لقائه بنائب الرئيس رياك مشار.

ومن جانبه، أكد بيتر مناوا، وزير الري في جنوب السودان، أن مذكرة التفاهم مع السودان تشمل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الموارد المائية وتأهيل مشاريع الري في جوبا وبلاده بوجه عام، بالإضافة إلى كيفية إدارة الفيضانات والتنبؤ بها، فضلا عن مجالات أخرى، من المحتمل أن تشمل التدريب وتقديم المعلومات الفنية التي تساعد جنوب السودان في تقديم الخدمات الضرورية لمواطنيها.

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