هيئة إدارة الممرات المائية بالخليج الفارسي: السفن ملزمة باتباع الترتيبات الإيرانية لعبور مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية بالخليج الفارسي في سلسلة من الرسائل: سيتم إضافة السفن التي تتعاون مع السفن المخالفة إلى قائمة المخالفين.

وأضافت الهيئة: نظرًا لمخالفة بعض السفن للترتيبات الإيرانية لعبور مضيق هرمز، ستواجه هذه السفن قيودًا، كالغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، في عبورها المستقبلي للمضيق.

وأضافت هيئة إدارة الممرات المائية بالخليج الفارسي في رسالة أخرى: لتجنب أي مشاكل محتملة، يُرجى من مالكي البضائع المتجهة إلى أو منشؤ الخليج الفارسي مراجعة القائمة المحدثة للسفن المخالفة على الموقع الإلكتروني pgsa.ir/non-compliant قبل استئجار أي سفينة.

كما جاء في رسالة أخرى من هيئة إدارة الممرات المائية بالخليج الفارسي: ستُضاف إلى هذه القائمة السفن التي تتعاون مع السفن المدرجة فيها اعتبارًا من هذا التاريخ، سواءً عبر عمليات نقل البضائع بين السفن أو عمليات الشحن العابر، وما شابه ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على السفن الراغبة في حذف أسمائها من هذه القائمة إرسال طلبها مع شرح وافٍ إلى البريد الإلكتروني info@pgsa.ir.

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