الشعبيّة تدين جريمة اغتيال الاحتلال للأسير السوري مدحت الصالح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكَّدت الجبهة الشعبيّة، في بيان لها، أنّ اغتيال الأسير مدحت الصالح "لن يفت من عضد أهلنا المقاومين في الجولان"، موضحةً أنه يأتي في سياق جرائم الاحتلال المُستمرة في استهداف المناضلين والمقاومين على الأرض السوريّة وخاصّة الجولان السوري المحتل.

وأشار البيان، إلى أن الأسير الصالح "سخّر حياته هو وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل في مقاومة الاحتلال الصهيوني ورفض كل مشاريعه ومخططاته الهادفة لاقتلاع الإنسان العربي من أرضه".

ودعت الشعبيّة، كافة قوى المقاومة العربيّة إلى التوحّد في خندقٍ واحد من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل والفاشية الصهيونيّة التي تتغذى على الانقسام والاحتراب، مؤكدةً أنه يجب عدم تفويت الفرصة على هذا الاحتلال الذي يعتاش على آلام كل قطرٍ عربي.

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