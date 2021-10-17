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١٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:٠٤ ص

الشعبيّة تدين جريمة اغتيال الاحتلال للأسير السوري مدحت الصالح

الشعبيّة تدين جريمة اغتيال الاحتلال للأسير السوري مدحت الصالح

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جريمة اغتيال قوات الاحتلال للأسير السوري المُحرّر مدحت الصالح ابن بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكَّدت الجبهة الشعبيّة، في بيان لها، أنّ اغتيال الأسير مدحت الصالح "لن يفت من عضد أهلنا المقاومين في الجولان"، موضحةً أنه يأتي في سياق جرائم الاحتلال المُستمرة في استهداف المناضلين والمقاومين على الأرض السوريّة وخاصّة الجولان السوري المحتل.

وأشار البيان، إلى أن الأسير الصالح "سخّر حياته هو وأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل في مقاومة الاحتلال الصهيوني ورفض كل مشاريعه ومخططاته الهادفة لاقتلاع الإنسان العربي من أرضه".

ودعت الشعبيّة، كافة قوى المقاومة العربيّة إلى التوحّد في خندقٍ واحد من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل والفاشية الصهيونيّة التي تتغذى على الانقسام والاحتراب، مؤكدةً أنه يجب عدم تفويت الفرصة على هذا الاحتلال الذي يعتاش على آلام كل قطرٍ عربي.

/انتهى/

رمز الخبر 1918956
https://ar.mehrnews.com/news/1918956/

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