الرئيس السوري يبحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الارهاب او على الصعيد الاقتصادي والتجاري حيث اوضح لافرنتييف وفيرشينين ان هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات الرئيس بوتين لتعزيز هذا التعاون وتوسيع العمل مع سورية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات مجددين التأكيد على استعداد روسيا الاتحادية الدائم للمساهمة بفعالية في عملية إعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الارهاب وعقد شراكات استثمارية مع سورية في ميادين الطاقة والزراعة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري.

وجرى خلال اللقاء منقاشة اخر التطورات الميدانية في سورية وآخر مستجدات الاحداث في المنطقة والعالم واعتبر الرئيس الأسد ان هذه المستجدات والمتغيرات وعلى رأسها الانسحاب الامريكي من أفغانستان تؤشر إلى انكفاء دور الولايات المتحدة وحلفائها ما يتطلب من دول المنطقة والجوار العمل لتعزيز الامن والسلم ورسم مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها دون تدخلات خارجية.

وتم بحث موضوع اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي ستنطلق غداً وتم التأكيد على اهمية الاستمرار في المسار السياسي من اجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة سورية ووحدة اراضيها./انتهى/