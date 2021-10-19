ايران تحتل مكانة عالمية في مجال مكافحة المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الايراني، احمد وحيدي، صرح اليوم الثلاثاء، خلال ندوة خاصة حول استعراض مسار مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي في ضوء التطورات الراهنة داخل افغانستان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت اعلى المستويات في مكافحة المخدرات على الصعيد العالمي، وقد وظفت الطاقات القانونية والانسانية لديها منذ عقود للتصدي لهذه المشكلة المدمرة للمجتمعات.

وتابع وزير الداخلية الايراني: "المخدرات تدمر كل شيء وتوصل القيم الانسانية إلى ادنى مستوياتها"، واشار إلى انه من المتوقع لاي متابع للشان الافغاني، ان يشكك باداء الامريكيين وذلك على خلفية فشلهم الذريع في تحسن ظروف افغانستان بعد احتلالها لمدة 20 عاما، بما في ذلك مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في هذا البلد.

وبيّن وحيدي ان الاحصائيات تشير الى زيادة حجم زراعة وانتاج المخدرات في افغانستان خلال فترة ما قبل مجيئ الامريكيين وبعد انسحابهم من الاراضي الافغانية./انتهى/