وزير الداخلية الايراني يؤكد استعدد ايران لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال في أففانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة وزير الداخلية الإيراني إلى وزير الداخلية الأفغاني "سراج الدين حقاني" : إن الزلزال المرير والمدمر الذي ضرب مؤخرا دولة أفغانستان الصديقة والشقيقة، والذي أسفر للأسف عن خسائر في الأرواح وإصابة عدد من مواطني ذلك البلد، ترك حزنا عميقا في قلوبنا والشعب الإيراني.

واضاف مؤمني : إنني على ثقة بأنه سيتم من خلال جهود الحكومة الأفغانية وتضامن شعبها الصامد، التغلب على آثار هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم كافة انواع التعاون والدعم في ظل الظروف العصيبة الراهنة داخل افغانستان.