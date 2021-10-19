حسن نصرالله: الأمة تجاوزت مرحلة التهديد بحروب طائفية بالوعي والبصيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اكد خلال كلمته في في المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية، ان الجهود التي بذلت في التقريب بين المسلمين وعلى امتداد العالم الاسلامي ومنذ انتصار الثورة الاسلامية اسهمت في اعطاء الامكانية والقدرة لبعض التماسك لتجاوز هذه المرحلة.

واضاف السيد حسن نصر الله ان ما تم تأسيسه قبل الربيع العربي والحوارات والجهود الفكرية واللقاءات والاطر استطاعت ان توجد قاعدة قوية ومتماسكة وخصوصا بين السنة والشيعة، مؤكداً اننا اليوم وبعون الله تجاوزنا مرحلة التهدد بحروب طائفية بالوعي والبصيرة وبحضور الناس الصادقين ودماء الشهداء.

واشار نصر الله إلى ان المؤامرة ما زالت مستمرة والجهد الاميركي ايضا موجود وحاضر وهذا يتطلب منا جميعا ان نجلس من جديد ونخطط على امل ان نصل للهدف المنشود.

ولفت السيد حسن إلى سعي العدو إلى ضرب الوحدة الاسلامية بالقول:"نحن دائما في دائرة الاستهداف واخطر ما نستهدف فيه هو هذا التقارب والانسجام والتعاون وعندما كنا متحدين صنعنا انتصارات"

وفي الختام دعا السيد نصر الله إلى الاستفادة من الاحداث الماضية من اجل تحقيق الوحدة لاحباط المؤامرات المعادية، واكد سماحته على اهمية ما انجز خلال السنوات السابقة والتأسيس على ما مضى ووضع خطوات للمرحلة اللاحقة./انتهى/