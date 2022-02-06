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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٤:٣٣ م

في مقابلة حصرية؛

مساء الثلاثاء ... السيد حسن نصر الله يحل ضيفا على قناة العالم

مساء الثلاثاء ... السيد حسن نصر الله يحل ضيفا على قناة العالم

يحل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ضيفا على قناة "العالم" الاخبارية يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 8 شباط في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتحدث سيد المقاومة السيد حسن نصر الله في هذه المقابلة الحصرية عن قضايا شتى منها الثورة الاسلامية، دور الامام الخميني (ره) والقيادة الحكيمة على صعيد انتصار وديمومية الثورة الاسلامية، محور المقاومة، دور حزب الله اللبناني وسائر اعضاء هذا المحور، صمود محور المقاومة والانتصارات المتتالية والمستمرة لهذا المحور في مواجهة امريكا و"اسرائيل" وبالتالي الحركة التي بدات عام 1978 بقيادة الامام الخميني (ره) والتي نشأت في منطقة الشرق الاوسط وتركت تاثيرها على العالم اجمع .

يمكن مشاهدة تفاصيل هذه المقابلة الحصرية في نفس الوقت على موقع قناة العالم ( https://www.alalam.ir/ ) والموقع الفارسي للقناة ( https://fa.alalam.ir/ ) كما ستكون هذه المقابلة الحصرية متاحة للجمهور على جميع صفحات قناة "العالم" في الفضاء الالكتروني .

/انتهی/

رمز الخبر 1921721
https://ar.mehrnews.com/news/1921721/

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