قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر عزز من قدرة ايران في المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قاليباف قال خلال لقائه المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جرجاني في مدينة قم المقدسة اليوم الخميس: ان قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني الذي اقرّه مجلس الشورى الاسلامي، ساهم في تعزيز اقتدار البلاد، وقد تجسد ذلك في زيادة خيارات الدبلوماسيين الايرانيين خلال مفاوضات فيينا.

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى "ان الخارجية الامريكية لطالما ادعت خلال المفاوضات، ان الغاء الحظر خارج عن سيطرتها وانه رهن بقرار الكونغرس"، واضاف: ان مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على هذا القانون الاستراتيجي، قد عزز اقتدار الدبلوماسيين الايرانيين في المفاوضات./انتهى/