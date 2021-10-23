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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ٤:١٩ م

خلال 24 ساعة الماضية؛

إيران تشهد انخفاضا ملفتا لعدد ضحايا كورونا في ايران

إيران تشهد انخفاضا ملفتا لعدد ضحايا كورونا في ايران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 7.081 إصابة جديدة، ووفاة 124 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (23 تشرين الأول/أكتوبر)، عن تسجيل 7 الاف و81 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و851 الفا و670 شخصا.

وأضافت أن 1,078 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 4 آلاف و306 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و402 الفا و865 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1919149
https://ar.mehrnews.com/news/1919149/

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