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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٠٩ م

وزارة الصحة:

445 وفاة جديدة بكورونا في إيران

445 وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الجمعة) الى 113 الفا و380 شخصا، بعد تسجيل 445 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 10 أيلول/سبتمبر)، عن تسجيل 21 الفا و114 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 5 ملايين و258 الفا و913 شخصا.

وأضافت أن 3 آلاف و187 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 7 آلاف و418 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 4 ملايين و509 آلاف و905 أشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 30 مليونا و17 الفا و378 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 21 مليونا و753 الفا و20 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 11 مليونا و696 ألفا و569 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 33 مليونا و449 الفا و589 جرعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1917819
https://ar.mehrnews.com/news/1917819/

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