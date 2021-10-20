تسجيل 162 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 11 ألفا و770 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 821ألفا و737 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و798 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و559 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 361 ألفا و169شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 162 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا 585حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و333 ألفا و 516 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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