شمخاني يرد على تهديدات الكيان الصهيوني/تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أمام ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي؛ قائد الثورة: مولد النبي محمد (ص) آذن بعهد جديد من حياة البشرية على المعمورة

أكد قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الاحد، أن "مولد خير الورى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه واله وسلم في الواقع بداية عهد جديد في حياة الإنسان، بشارة بأن حقبة جديدة من الإرادة والنعم الإلهية قد بدأت للبشرية".

عبر تغریدة له؛ شمخاني يرد على تهديدات الكيان الصهيوني

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ان الصهاينة بدلاً من يخصصوا ميزانية قدرها 1.5 مليار دولار ضد إيران، ينبغي علیهم أن يفكروا في تقديم عشرات الآلاف من المليارات من الدولارات كميزانية لإصلاح الأضرار التي سببها رد فعل إيران.

في مجمع آزادي؛ رئيس الجمهورية يحضر حفل تكريم الفائزين بالميداليات الاولمبية والبارالمبية

حضر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، حفل منح وسام المصارعة التقليدية وتكريم الفائزين بالميداليات الأولمبية وأولمبياد المعاقين (البارالمبية) في مجمع آزادي الذي يتسع لـ 12 ألف مقعد.

عبر تغريدة له؛ أميرعبداللهيان يهنئ جميع المسلمين بمناسبة المولد النبي الشريف

هنأ وزير الخارجية الايراني جميع المسلمين في انحاء العالم بمناسبة المولد النبي الشريف.

في رسالة تهنئة؛ قاليباف يهنئ رؤساء مجالس الدول الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رؤساء مجالس الدول الإسلامية بمناسبة مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وأله وسلم.

الصحة الايرانية: تسجيل 171 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 9 ألفا و 174 إصابة و 171 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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