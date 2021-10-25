اختبار أسلحة جديدة في مناورات "فدائيو الولاية" للقوة الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مساعد الشؤون التنسيقية لقائد جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية الأدميرال "حبيب الله سياري" الى مناورات فدائيو الولاية وقال ان هذه المناورات له سمات وخصائص خاصة ومن خلال هذه السمات تظهر القوة الجوية وقوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتابع القول ان المناورات الاخيرة أظهرت للجميع قوة ومهارة وجهوزية موظفين القوة الجوية وخاصة الطياريين بالإضافة إلى الأسلحة الجديدة والمعدات المحلية التي تسخدمها القوات الجوية.

واعتبر الأدميرال سياري عرض التكتيكات الجوية كميزة أخرى لهذه المناورات ولديه الأكثر قيمة وفعالية في تحسين القدرة القتالية للقوات الجوية للدفاع عن أراضي البلاد.

وأشار ان من السمات الخاصة لهذه المناورات أننا شاهدنا التمرين من داخل مركز قيادة القوات الجوية للجيش في طهران. وهذا يعني أن الوفد الموجود لم تسافر إلى بوشهر وبندر عباس وتبريز وأصفهان ومدن أخرى من البلاد لمراقبة المناورات. نحن استطعنا من خلال مركز قيادة القوات الجوية في طهران نرصد المناورات الاخيرة.

ونوّه سياري إن أحد السمات المميزة لهذه المناورات من المناورات السابقة هي تطوير شبكة القيادة والتحكم للتدريبات وايضا استخدام التقنيات والمعدات الجديدة للتدريب وايضا الحصول على تكتيكات جديدة في هذا المجال.

وأضاف: "كل المناورات التي نقوم بها، يجب أن تكون لديها نمو كبير في مقارنة المناورات السابقة، كما أنه شاهدنا هذه التطورات في مناورات فدائيو الولاية.

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