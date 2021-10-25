السماح للعراقيين بالسفر إلى إيران دون فيزا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر إعلام المطار في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “مطار النجف باشر اليوم بقبول المسافرين المغادرين إلى الجمهورية الاسلامية الإيرانية بدون فيزا من تاريخ اليوم الإثنين 25/10/2021”.

وأعلنت الجمعورية الاسلامية الايرانية في وقت سابق عن السماح للعراقيين بدخول أراضيها دون تأشيرة لمدة تزيد عن شهرين، وذلك بداية من 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وإن هذا القرار هدفه المساهمة في "تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين والشقيقين أكثر فأكثر"، تمهيدًا لـ"إلغاء التأشيرات بشكل دائم بين البلدين".

وأوضحت السفارة الإيرانية أن إلغاء تأشيرة دخول العراقيين إلى إيران يأتي ردًا على قرار مماثل من قبل السلطات العراقية التي سمحت لرعايا طهران بدخول العراق خلال شهري محرم وصفر (سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول).

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