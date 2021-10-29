خطيب زادة يتحدث عن بوادر ومؤشرات لتدخلات أجنبية في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في تصريحه بشأن التطورات الاخيرة في السودان، قال سعيد خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترصد بدقة هذه التطورات. ومن الواضح ان الاحداث المثيرة للشكوك في الايام الاخيرة في السودان، لن تساعد في عملية الانتقال الدبلوماسي في هذا البلد.

وتابع بالقول: ان الإلغاء غير الديمقراطي لجزء من المؤسسة الحاكمة تتجاهل إرادة الشعب السوداني ولن تحقق الأهداف التي يسعى إليها شعب هذا البلد".

وأضاف خطيب زادة: نشاهد بوادر ومؤشرات عن التدخل المؤثر للعوامل الخارجية في هذه التطورات، إلى درجة لم يخفِ الصهاينة سعادتهم من هذه الاجراءات.

ختاما، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن جمهورية إيران الإسلامية، اذ تؤكد على ضرورة يقظة مجلس السيادة السوداني، تدعو جميع الأطراف الداخلية في هذا البلد إلى الحوار السوداني السوداني.

/انتهى/