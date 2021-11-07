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٠٧‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٥٣ ص

تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الليلة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب معلومات كشفتها عنها مصادر مطلعة فإن طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

ومع اقترابها من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

و إن المكان الذي استهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

RT تكشف تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق (صور)

RT تكشف تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق (صور)

رمز الخبر 1919543
https://ar.mehrnews.com/news/1919543/

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