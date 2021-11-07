أمير عبداللهيان: محاولة اغتيال الكاظمي تسعى لزعزعة أمن العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغ وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي لنظيرة العراقي فؤاد حسين تحيات الرئيس الايراني لمصطفى الكاظمي وعبر عن ارتياحه لسلامة الرئيس الوزراء العراقي .

وقال أميرعبداللهيان ان هذه الاحداث من قبل الاعداء تزعزع الامن والاستقرار في العراق.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من اهتمام الرئيس الايراني ووزير الخارجية الايراني حول هذه القضية واكد بحمدالله لم يصيب احد في هذه العملية و المسؤولون العراقيون يتابعون التطورات.

وفي وقت سابق أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وشدد على موقف الثابت والمستمر للجمهورية الإسلامية الايرانية لدعم الاستقرار والأمن والهدوء في العراق.

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