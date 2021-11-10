شمخاني يؤكد على ضرورة دعم جميع الدول للشعب الافغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، الموجود في نيودلهي لحضور الاجتماع الأمني ​​الإقليمي الثالث ، التقى مع نظيره القرغيزي مارات ايمانكولوف بعد ظهر اليوم الاربعاء وعقد معه جولة من المباحثات.

واكد شمخاني في هذا الاجتماع على ضرورة التعاون بين البلدين وقال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع الى توظيف طاقاتها للتنمية والنهوض بالمنطقة.

وتابع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، مخاطباً نظيره القرغيزي مارات ايمانكولوف، أن ايران لديها الكثير من الطاقات العلمية والتقنية والترانزيتية التي يمكنها من التعاون معكم في هذه المجالات.

وضمن اشارة إلى التطورات في افغانستان ومخطط الغرب لزعزعة استقرار المنطقة ، شدد شمخاني على ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في دعم الشعب الافغاني والتصدي للعوامل المزعزعة للأمن ، معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين في هذا الصدد. .

ومن جانبه شدد ايمانكولوف على أهمية العلاقات الثنائية مع ايران وشدد على ضرورة توسيع التعاون خاصة في مجال الامن الإقليمي، قائلاً: "لدينا امكانيات جيدة في مجال الزراعة والطاقة المتجددة يمكننا استخدامها في علاقاتنا".

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