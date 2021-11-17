الرئيس الايراني يعزي إثر رحيل آية الله مجتهد شبستري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي أعرب عن تعازيه اثر رحيل العالم الديني آية الله محسن مجتهد شبستري، سائلا الباري تعالى له المغفرة وعلو الدرجات.

ونوّه رئيسي ان هذا العالم المجاهد والثوري الذي كان من رواد داعمي نهضة الإمام الخميني (رض)، خدم بشكل فعال في مجالات مختلفة لا سيما في المجال الديني والسياسي وكان عضو لعدة فترات في مجلس الشورى الإسلامي وكذلك كان ناشطا في الكتابة و نشر الكتب القيمة ونشر الثقافة والتعاليم الدينية، وقد قضى كل حياته المشرفة في طريق شرح القيم الإسلامية وخدمة الشعب والثورة الاسلامية وترك أعمالاً قيّمة ستبقى دائماً في الذكريات.

/انتهى/