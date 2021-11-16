مشروع "جشمه نور" يجعل إيران مركزا لإنتاج التقنيات الجديدة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إلى جانب الحاكم الجديد لقزوين محمد مهدي علائي بزيارة مشروع "جشمة نور" الوطني في منطقه باراجین قزوین.

وقال خلال الزيارة، إن مشروع جشمه نور هو أكبر مشروع معرفي، علمي وبحثي في الشرق الأوسط وستصبح مدينة قزوين بعد الانتهى من هذا المشروع مقر إقامة كبار الباحثين والعلماء في إيران والعالم الإسلامي.

وأضاف اسلامي ان تنفيذ هذا المشروع الوطني سيؤدي إلى قفزة تكنولوجية في مجال الطب والصناعة في إيران، ونعتقد أنه من خلال مشروع جشمة نور ستصبح إيران مركزًا جديدًا للتقنيات في آسيا والعالم.

وتابع القول بالنظر إلى أن قزوين مرکزا اقتصاديا، صناعيا وأكاديميا، فإن وجود من هذه المشاريع في محافظة قزوين ستساهم بشكل كبير في القفزة الاقتصادية والصناعية لمحافظة قزوين وستمنع هجرة نخب المحافظة في مجال العلوم الأساسية.

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