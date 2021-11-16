تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اکثر من 5 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 6 آلاف و430 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 51 الفا و 642 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1053 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3477 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 720 ألفا و893 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

اشار التقرير الى تسجيل 134 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و 406 حالات وفاة.

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