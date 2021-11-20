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٢٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٤٣ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و852 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 3 آلاف و 539 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 73 ألفا و 98 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 616 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3416 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 771 ألفا و 363 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1919848
https://ar.mehrnews.com/news/1919848/

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