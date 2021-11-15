تسجيل 105 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اکثر من 5 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 7آلاف و494 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 45 الفا و 212 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1060 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3491 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 708 ألفا و 253 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

اشار التقرير الى تسجيل 105 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و 272 حالات وفاة.

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