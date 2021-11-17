وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الأربعاء، وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة " جام جم" هذا التيتر عنواناً لها "تل أبيب في فخ قراصنة المعلوماتية .. هجمات سيبيرانية تعصف بالكيان الصهيوني منذ أسابيع".

هاكم أبرز العناوين:

اطلاعات ..

إيران وروسيا تؤكدان رفضهما إيجاد أية تغييرات على الحدود المعترف بها دوليا لبلدان المنطقة .

جام جم ..

تل أبيب في فخ قراصنة المعلوماتية .. هجمات سيبيرانية تعصف بالكيان الصهيوني منذ أسابيع.

حمايت ..

إعتراف الصهاينة بالفشل في سوريا وإذعانهم لواقع بقاء الرئيس السوري في السلطة .

ابرار..

رئيس الجمهورية لنظيره الروسي .. موقفنا جدي تماما بشأن إلغاء كل أشكال الحظر في المفاوضات النووية.

عصر ايرانيان ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد دعم بلاده لحقوق الشعب الإيراني في الموضوع النووي .

كيهان ..

رئيس الجمهورية بمجلس الشورى.. سنواصل مسار تصدير النفط وتعزيز عائدات البلاد بكل قوة .

رسالت ..

أمين عام حركة النجباء في العراق يحذر من تزايد تحركات الشراذم الــ"داعشية ".

قدس ..

لقاء سري برام الله بين رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس جهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشاباك.

جوان ..

حشود خريفية روسية وأخرى لحلف الناتو خلف الحدود الأوكرانية .

سياست روز ..

الجزائر وجمهورية جنوب أفريقيا تؤكدان رفضهما لضم الكيان الصهيوني في عضوية الإتحاد الأفريقي .

مردم سالاري ..

لقاء جو بايدن مع شي جين بينغ عبر تقنية الفيديو .. مباحثات مطولة دون نتائج واقعية.

جمهوري اسلامي ..

أرمينيا تستنجد بروسيا بعد الإشتباكات الدامية الأخيرة بينها وجمهورية آذربيجان .

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