أجواء إدانة دولية واسعة لقرار بريطانيا إعتبار حركة حماس منظمة إرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرّقت عناوين عديدة للصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت جمهوري اسلامي في عنوانها الى أجواء إدانة دولية واسعة لقرار بريطانيا إعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس منظمة إرهابية.

ايران ..

- وزارة الخارجية تشجب بشدة قرار بريطانيا إدراج حركة حماس بقائمة التنظيمات الإرهابية

جمهوري اسلامي ..

-أجواء إدانة دولية واسعة لقرار بريطانيا إعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس منظمة إرهابية

جوان ..

- أمريكا تنثر غبار الموت على مفاوضات فيينا قبل بدئها.. روبرت مالي يشكك بالعودة للإتفاق النووي

قدس ..

- الزهايمر بنسخته الأمريكية .. وزير الدفاع الأمريكي يدعو إيران للعودة للإتفاق النووي

اطلاعات ..

-هجمات واسعة للمسيرات اليمنية على أهداف عسكرية وإقتصادية في العمق السعوديد

كيهان ..

- أربع عشرة مسيرة لحركة أنصار الله اليمنية تدك مواقع إقتصادية وعسكرية سعودية

رسالت ..

- فوضى في البيت الأبيض وتزايد الشكوك حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن

خراسان ..

- كتائب سيد الشهداء العراقية توجه إنذارا لأمريكا بضرورة سحب قواتها من العراق بالموعد المقرر

ابتكار ..

- محاولات لنظم عربية وضع عقبات بطريق العلاقات الوطيدة بين طهران ودمشق

ابرار ..

- السيد مقتدى الصدر يعلن عن حل الجناح العسكري للتيار الصدري

جام جم ..

- المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة يعلن عن شن عمليات توازن الردع الثامنة

سياست روز ..

- وزير الدفاع الأمريكي أوستين لويد يعترف بقدرات إيران وبثقلها الإقليمي الكبير

العالم

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