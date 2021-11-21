صادرات إيران تزيد 40 في المئة إلى دول أوراسيا/ روسيا تتصدر القائمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا للإحصاءات الواردة في تقارير الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة تجارة إيران غير النفطية مع دول أوراسيا خلال النصف الأول من العام الايراني 1.2 مليار دولار وهو ما يمثل 2.6٪ من إجمالي قيمة تجارة إيران خلال تلك الفترة، وزاد بنحو 16.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. خلال النصف الأول من العام الايراني تم تصدير حوالي 1.1 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 487 مليون دولار (3 ٪ من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية) إلى دول أوراسيا بزيادة قدرها حوالي 10 ٪ في الوزن عن نفس الفترة من العام الماضي ومن حيث القيمة زادت بنسبة 40٪.

وبلغت واردات إيران من البضائع من دول أوراسيا خلال الفترة المذكورة حوالي 1.4 مليون طن بقيمة 689 مليون دولار (3٪ من إجمالي قيمة واردات السلع)، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي تقلصت من حيث الوزن 31.5٪ وارتفعت من حيث القيمة بنحو 3.8٪.

وكان الميزان التجاري لإيران مع دول أوراسيا خلال النصف الأول من العام الايراني حوالي 203 ملايين دولار سلبيا، وهو ما يمثل حوالي 114 مليون دولار أفضل مما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي. كان الميزان التجاري لإيران مع أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان إيجابيا خلال النصف الأول، والسبب الرئيسي للميزان التجاري السلبي لإيران مع مجموعة أوراسيا خلال تلك الفترة كان ميزانها التجاري السلبي مع روسيا (حوالي 367 مليون دولار). باستثناء الدول الأربعة وهي الإمارات وتركيا وروسيا وسلطنة عمان فإن الميزان التجاري لإيران مع الدول الأخرى خلال النصف الأول من العام الحالي كان إيجابياً لصالح إيران.

/انتهى/