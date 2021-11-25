عبداللهيان: ندين التدخل الامريكي في الشؤون الصينية/ 95حالة وفاة جديدة بكورونا

عبداللهيان لنطيره الصيني: ندين التدخل الامريكي في الشؤون الصينية/ توصلنا لاتفاق مبدأي بشأن الاتفاق النووي

اكد وزير الخارجية الايراني " حسين أمير عبد اللهيان" خلال لقائه نظيره الصيني عبر تقنية الفيديو، ادانة الجمهورية الاسلامية للتدخل الامريكي في الشؤون الداخلية للصين، مشيرا إلى أنه تم الوصول لاتفاق مبدأي يخص الاتفق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اجرى محادثات مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانغ يي" خلال الاجتماع الرابع لوزيري خارجية البلدين.

وناقش وزيرا الخارجية الايراني والصيني توسيع العلاقات الثنائية والتطورات في أفغانستان والمفاوضات فيينا لرفع العقوبات غير القانونية التي يفرضها النظام الأمريكي على الشعب الإيراني.

وعبر وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه للتطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، قائلاً: "لقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين وسيتم تقديم التفاصيل للجانب الصيني في أسرع وقت ممكن "...

قائد الثورة الاسلامية: بامكان قوات التعبئة أن تؤدي دورا مهما لحل جميع قضايا البلاد

صرح قائد الثورة الاسلامية في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة، ان قوات التعبئة بامكانها ان تؤدي دورا مهما لحل جميع القضايا العامة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي بمناسبة اسبوع التعبئة. ووصف قائد الثورة ان العمل الجاد والحكمة والصدق والثقة بالله" بأنها أدوات مجربة ومختبرة للتغلب على مشاكل البلاد.

وأعرب يجب ان تكونوا ممتنين لموقفكم واعلموا أنه بهممكم العالية وفي ضوء الحكمة والعدل وبالثقة والاعتماد على الله تعالى يمكنككم أن تكونوا فاعلين في حل المشكلات في جميع القضايا العامة للوطن والأمة هذه تجربة الشعب الإيراني على مدى عقود...

في أبو ظبي: مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي انور قرقاش

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات أنور محمد قرقاش، في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات، أنور محمد قرقاش، ووزير الدولة، خليفة شاهين المرر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين...

وزارة الصحة الايرانية: تسجيل 95حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 129 الفا و280 شخصا وذلك بوفاة 95 شخصا اخر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم الاربعاء عن تسجیل 4 الاف و813اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 92 ألفا و 822 إصابة مؤكدة، من بينهم 3375 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و819 الفا 25 شخصا لغاية الان...

/انتهى/